Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Осужденные в России за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные в рамках обмена между Киевом и Москвой, рассказали о своих планах на Украине. Сенцов собрался на танке в Крым. Кольченко же заявил, что не вернется на полуостров.

«Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле — это снимать кино и жить», — заявил Сенцов в ходе совместной с Кольченко пресс-конференции в Киеве.

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Режиссер добавил что он готов вернуться в Крым — но только на танках. Впрочем, Сенцов тут же призвал не понимать его слова буквально.

В свою очередь, Кольченко, который до ареста работал грузчиком, признался, что пока не строил никаких определенных планов на будущее. Отдохнуть и адаптироваться — вот его ближайшие задачи.

«Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь», — отрезал уроженец Симферополя.

Обмен удерживаемыми лицами состоялся между Киевом и Москвой 7 сентября. Он был произведен по формуле «35 на 35».

В Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки, а также режиссер Сенцов. В Москву был отправлен главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, над которым в Киеве продолжается судебный процесс по обвинению в государственной измене. Следующее заседание суда назначено на 16 сентября, Вышинский намерен на нем присутствовать.