Сенцов предложил обменять заключенных на рукопожатия с Путиным

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку российскому президенту Владимиру Путину, если это поможет делу освобождения «украинских политических узников». По одному рукопожатию за каждого узника — уточнил цену режиссер.

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек. <…> По пленным решим — возьмут еще сколько надо, как говорил Мустафа Джемилев, и сотню, и две», — добавил режиссер. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Крым. Реалии».

По словам осужденного в России за терроризм Сенцова, он не борется против России. Его лишь не устраивает тот режим, который сейчас установился в соседней стране. И вот этому режиму Сенцов, по его словам, готов противодействовать и с ним бороться. По мнению режиссера, первым делом нужно добиться прекращения войны в Донбассе, вернуть украинских пленных и Крым.

«Это вещи, за которые должен бороться любой украинец», — добавил гость студии.