Общество 18 сентября 2023, 17:07 Сентябрь в Москве может войти в пятерку самых сухих в истории наблюдений Позднякова: 17 дней сентября в Москве оказались на 1,4 градуса теплее нормы РИА «Новости»

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Средняя температура воздуха в Москве и области в сентябре превысила норму на 1,4 градуса. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, из 17 дней месяца только четыре дня температура была ниже нормы. Осадки в столице также практически не выпадали — на метеостанции на ВДНХ с начала месяца зафиксировали всего 4,1 миллиметра.

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«Этот сентябрь может войти в число пяти самых сухих. Первенство, скорее всего, сохранится за 1882 годом с месячной суммой 7,9 миллиметра», — уточнила Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что субтропическая жара придет в Москву на этой неделе. Он добавил, что в столице может быть побит температурный рекорд 99-летней давности.