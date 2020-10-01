Сентябрь 2020 года вошел в топ-3 самых теплых в Москве

Среднемесячная температура воздуха составила почти +13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы.

«В результате этот месяц вошел в тройку самых теплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призером», — сообщили синоптики.

Самым теплым первым месяцем осени до сих пор считается 1938 год. Тогда температурная аномалия составила 3,8 градуса. На втором месте расположился 2018-й, в тот год столбики термометров показали на 3,7 градуса выше нормы.

В Москве в сентябре 2020-го выпало чуть больше месячной нормы осадков — 65,9 миллиметра. Причем дождливыми оказались только семь дней месяца.

Максимально воздух прогрелся 6 сентября — до +24,9 градуса. Самым холодным днем оказалось 20 сентября, когда столбики термометров показали +12,8 градуса.

Первый снег в Москве пойдет не раньше конца октября и быстро растает. Постоянный снежный покров установится спустя полтора месяца после этого.