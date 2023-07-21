Общество 21 июля 2023, 20:03 Сенаторы внесли в ГД законопроект о лишении гражданства по рождению за ряд преступлений Законопроект о лишении гражданства по рождению за тяжкие преступления внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Законопроект, предусматривающий прекращение гражданства России, приобретенного по рождению, за совершение некоторых тяжких преступлений, внесли в Госдуму. Авторами документа стали, в частности, сенаторы от Крыма, Севастополя и Луганской Народной Республики Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас, сообщил ТАСС.

В пояснительной записке сенаторы пояснили, что предлагают разрешить лишать гражданства, например, за дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к экстремизму.

Согласно закону «О гражданстве РФ», который президент страны Владимир Путин подписал весной, норма о прекращении гражданства распространяется на лиц, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ.

Новый законопроект раскритиковал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его мнению, если федеральный политик, в том числе сенатор, вносит закон, который противоречит Конституции и основам конституционного строя, то это может быть серьезным основанием задуматься, может ли он занимать свой пост.

В комментарии ТАСС Клишас добавил, что посоветует своим коллегам, которые внесли в Госдуму законопроект, перечитать Конституцию РФ.