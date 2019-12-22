Сенаторы увидели ханжество в заявлении посла США о пользе санкций

Посол США, заявившей о пользе антироссийских санкций для Европы, показал свое ханжество. Такое мнение выразили в Совете Федерации после слов представителя Штатов в Германии Ричарда Гренелла.

«Это абсолютно ханжеское заявление. Людей ограничивают, заставляют покупать дорогой сжиженный газ из Америки и при этом говорят, что они делают во благо европейских стран. Это не очень красиво», — сказал РБК зампредседателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сейчас американцы сбивают цены на сжиженный газ и поставляют его в Европу «себе в убыток», но долго это продолжаться не будет. Сенатор заметил, что европейцы — умные люди, так что быстро разберутся, почему Штаты препятствуют «Северному потоку — 2».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков добавил, что есть несколько стран, которые поддерживают США: Польша и Прибалтика. Остальные страны не могут отказываться от российского газа, который дешевле американского.

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу 21 декабря, после того как президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год.

Согласно санкциям, компании, которые «умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб» двух газопроводов из России, внесут в черный список, если они немедленно не прекратят деятельность, связанную со строительством. После вступления в силу ограничений швейцарская компания Allseas объявила о приостановке прокладки труб под водой.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.