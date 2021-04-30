Сенаторы США призвали провести расследование против экс-госсекретаря Джона Керри

Сенаторы-республиканцы США призвали президента Джо Байдена провести расследование в отношении своего специального представителя по вопросам климата, бывшего госсекретаря при Обаме Джона Керри. Они подозревают его в передаче министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу информацию о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии.

Происходило это, по мнению сенаторов, во время правления Дональда Трампа. Об этом сообщил Fox News.

По данным телеканала, против Джона Керри выступили 19 сенаторов — республиканцев. Они призвали устранить его от участия в Совете национальной безопасности при Белом доме на время расследования.

«Раскрытие тайной информации, нарочно это было или нет, об одном из наших самых важных и надежных союзников в регионе уже само по себе является причиной уволить Керри из администрации президента», — обратились сенаторы к Байдену в письме.

Керри отрицает выдачу информации Ирану. Его поддержал действующий госсекретарь Энтони Блинкен, заявив, что обвинения выдвинуты в политических целях.

Ранее многие иностранные СМИ опубликовали выдержки из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте, сообщила «Газета.ru». К тексту прилагались аудиозаписи с голосом главы иранской дипломатии. МИД Ирана подтвердил их подлинность.