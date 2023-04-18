Общество 18 апреля 2023, 11:31 Сенаторы СФ расширят перечень заболеваний, которые нужно учитывать при разработке сайтов для инвалидов

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На сегодняшний день сайты некоммерческих организаций и госорганов адаптированы в основном для слабовидящих людей. В Совете Федерации планируют расширить перечень заболеваний для удобства людей с разными нарушениями здоровья, сообщила «Парламентская газета».

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, у людей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и ментальными проблемами сейчас нет возможности пользоваться всеми возможностями цифровой среды.

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Отмечается, что для решения этой проблемы СФ готовит соответствующие поправки с расширением перечня заболеваний, на которые будут ориентироваться разработчики при создании сайтов.