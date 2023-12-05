Общество 05 декабря 2023, 14:35 Сенаторы рассмотрят базовый закон «О занятости населения» 7 декабря Профильный комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения» РИА «Новости»

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Комитет по социальной политике Совета Федерации рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ». Его планируют рассмотреть 7 декабря, сообщил RT.

Документ в том числе уточняет такие понятия, как «занятость», «профилирование граждан, ищущих работу».

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Закон сохраняет некоторые нормы, касающиеся помощи населению в поиске работы. Например, на цифровой платформе «Работа в России» появятся вакансии, информация о работодателях, сведения о кадрах, которых не хватает в разных отраслях экономики.

Кроме того, законопроект устанавливает новый порядок получения россиянами статуса безработного. Соответствующее решение будут принимать органы службы занятости региона, где зарегистрирован человек, в течение 11 дней со дня подачи заявления. При этом условием для получения статуса безработного является согласие соискателя с предложенным ему планом содействия занятости.

Новая редакция закона предусматривает главу о борьбе с нелегальной занятости. Речь идет о нарушении порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем. Ожидается, что основные положения законы вступят в силу с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что порядка 85% испытывают острую нехватку кадров. На сайтах по поиску работы число вакансий увеличивается, а новых резюме — сокращается.