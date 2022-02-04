Сенаторы рассказали, как будут развивать программу «кешбэка за фитнес»

Программа «кешбэка за фитнес» позволяет возвращать 13% средств из оплаты абонементов в фитнес-клубы и спортзалы. Однако пока далеко не все занимающиеся спортом россияне получают этот кешбэк. «Парламентская газета» узнала, как в Совете Федерации планируют развивать эту программу.

На текущий момент правила составлены таким образом, что войти в реестр участников программы могут только крупные спортивные организации.

«Минспорт сегодня говорит о важности соблюдения требований безопасности — и с этим сложно не согласиться. Но и эти требования не могут быть едиными, скажем, для крупных спортивных сетей и для небольших спортивных студий, особенно находящиеся в небольших населённых пунктах. В итоге мы столкнулись с тем, что сегодня оформлять спортивный вычет для посетителей гарантированно могут лишь крупные сетевые фитнес-клубы, где абонемент на год стоит от семидесяти тысяч рублей и выше. Но так задачи по привлечению новых людей к регулярным занятиям спортом и по поддержки всей отрасли не решаются», — пояснил сенатор Эдуард Исаков.

Кроме того, в Совфеде предлагают увеличить сроки подачи заявки на вступление в реестр. Как пояснил сенатор Мохмад Ахмадов, предполагается, что большее количество организаций сможет войти в реестр, если его будут утверждать не один, а два раза в год.