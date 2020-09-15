Сенаторы предложили защитить педагогов вузов от принуждения к краткосрочным контрактам

По данным издания, вузы заключают договора с работниками, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, как на неопределенное время, так и на срок, определенный сторонами.

Рукавишникова заметила, что большая часть вузов не заинтересована в том, чтобы заключать с педагогами бессрочные или длительные трудовые договора.

«Их принуждают заключать годовые или даже более краткосрочные контракты. Это делает карьерные перспективы предельно туманными. Как только срок такого договора истечет, педагог может оказаться на улице», — добавила парламентарий.