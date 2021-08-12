Сенаторы предложили ввести обязательную маркировку бутилированной воды

Добыча минеральной воды из источников на Кавказе ведется с огромным количеством нарушений, вода загрязняется, и природные источники находятся под угрозой исчезновения. Об этом написало РИА «Новости».

«Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

К тому же массовая застройка увеличивает нагрузку на грунт. Вода переходит в другие участки, где загрязняется вредными веществами. Большая часть скважин на Кавказе не модернизировалась с позапрошлого века.

В связи с массовыми нарушениями по критериям качества минеральной воды в Совете Федераций давно предлагают ввести обязательную маркировку бутилированной воды, написала «Парламентская газета». Но этой идее противятся крупные производители.

«Это неудивительно — доходы от этой якобы минеральной и якобы импортной воды эксперты сравнивают с доходами от продажи оружия. И первый вопрос, на который мы должны здесь ответить: какой единый орган отвечает за качество упакованной питьевой воды? Давайте определимся. С одной стороны, это Минсельхоз, с другой — Минпромторг, с третьей — Минздрав, а в итоге — никто», — говорит спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме того, парламентарии намерены добиться создания всероссийского реестра скважин природной питьевой и минеральной воды для контроля качества.