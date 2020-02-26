Сенаторы предложили штрафовать россиян за купание в неположенных местах

Россиянам придется следить за своим поведением на пляжах. Их хотят штрафовать за купание в неположенных местах, игру в мяч там, где этого делать нельзя, прыжки в воду с причала и поднятие ложной тревоги.

Статья «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» может появиться в новой редакции КоАП. Изменения предложили внести в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости». За них высказались сенаторы Ростовской, Кировской, Тверской, Кемеровской и Сахалинской областей, Чувашии и Башкирии.

Купаться намерены запретить на пляжах и в других местах массового отдыха, если там есть щиты с предупреждениями и соответствующими надписями. В воду нельзя будет зайти в необорудованных и незнакомых местах. Заплывать за буйки, считают сенаторы, тоже нельзя. Как и подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам.

Под запрет могут попасть прыжки в воду с катеров, лодок и причалов. На штраф можно будет нарваться, если искупаться человек решил пьяным, пришел на пляж с собакой и другими животными или намусорил.

Играть с мячом и в спортивные игры, решили в Совефеде, нужно только в отведенных для этого местах. Иначе — штраф. Заплатить придется и за хватание в воде купающегося, подачу криков ложной тревоги и плавание на средствах, которые для таких целей не предназначены.

Отвечать, по мнению сенаторов, должны как граждане, так и собственники и арендаторы пляжей. За правонарушения выпишут предупреждение или административный штраф. Его размер для россиян будет колебаться от 500 рублей до двух тысяч, должностные лица заплатят 2-5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от семи до 10 тысяч. Максимальный штраф установлен для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Предложения представителей Совета Федерации отправят в Минюст.