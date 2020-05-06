Сенаторы предложили признать эпидемию коронавируса форс-мажором в России

В верхней палате парламента России задумались о том, чтобы признать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы. Это дало бы возможность тысячам компаний не исполнять контрактные обязательства. Например, не платить за аренду.

Об этом газете «Коммерсант» рассказал зампредседателя Совета федерации Николай Федоров. По его словам, с такой идеей выступили несколько сенаторов и представителей субъектов России. Это предложение рассматривает рабочая группа Совфеда. До 15 мая она должна представить возможные изменения в законодательстве, необходимые из-за воздействия пандемии на экономику. При этом Федоров отметил, что признание эпидемии форс-мажором не может быть универсальным для всех должников.

«Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и так далее», — подчеркнул он.

Сейчас над изменением законодательства работают эксперты и представители федеральных органов исполнительной власти. Субъекты РФ должны в ближайшее время представить свои предложения по поддержке экономике в регионах.

Ранее председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался за то, чтобы признать эпидемию обстоятельством непреодолимой силы.

«Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то и другое», — заявил он.

С конца марта в большинстве российских регионов ввели режим самоизоляции. В связи с этим большинство ресторанов, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и других заведений временно закрыли.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын считает, что на восстановление бизнеса уйдет год или два.