Сенаторы предложили наказывать кафе и рестораны за шум ночью

Новый КоАП предложили дополнить штрафами для юридических лиц. В Совфеде считают, что наказывать надо кафе, рестораны и стройки. Одних — за громкую музыку, других — за шумные работы ночью.

Инициативу выдвинул комитет Совета Федерации по консультационному законодательству, сообщило РИА «Новости». Предложение сенаторы внесли в перечень мер, которые направлены на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — отмечено в документе.

Его авторы указали, что у полиции должна быть возможность составлять протоколы о таких административных правонарушениях.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова напомнила, что в проекте нового КоАП была статья об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя россиян.

Речь шла как раз о неоправданном бытовом шуме. А его источником в ночное время могут быть не только беспокойные соседи, но и кафе и рестораны рядом, стройка или другие шумные работы.

«Привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому мы и вносим данное предложение», — пояснила Рукавишникова.

Пресекать подобные правонарушения должны именно полицейские: у них есть полномочия, которые у муниципальных служащих просто отсутствуют. Такая практика уже применялась в советское время.

Штрафы грозят не только любителям пошуметь, но и тем, у кого ночью постоянно лают собаки. Наказывать предложили и автовладельцев, у чьих машин в темное время суток часто срабатывает сигнализация.