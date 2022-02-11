Сенаторы предложили меры по сохранению детских лагерей

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и первый зампред комитета Александр Варфоломеев обратили внимание на то, что в России сокращается количество детских оздоровительных лагерей. Они предложили меры по их сохранению, написала «Парламентская газета».

Среди причин закрытия лагерей - смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушения санитарных и противопожарных норм, а также перепрофилирование.

Сенаторы предложили внести изменения в Земельный кодекс, запретив использование земель, на которых расположены лагеря, не по целевому назначению. Кроме того, согласно законопроекту, в случае смены собственника земель он не должен менять их назначение.