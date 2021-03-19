Сенаторы подготовят поправки о наказании должностных лиц за пытки

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы подготовят поправки в Уголовный кодекс о наказании за пытки, написала «Парламентская газета».

16 марта на заседании Комитета было утверждено создание рабочей группы, члены которой подготовят соответствующий документ. В ее состав вошли сенаторы Екатерина Алтабаева, Александр Башкин, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Дина Оюн и Маргарита Павлова. В Совфеде уже провели круглый стол, в рамках которого рассмотрели ряд ситуаций, касающихся заявленной темы.

«Позиция была единой: пытки совершенно недопустимы. В обществе эта тема вызывает резонанс, и мы знаем несколько подобных негативных примеров за последние годы», — отметил Клишас.

Он подчеркнул, что виновные лица были привлечены к ответственности по действующим статьям УК РФ.