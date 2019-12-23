Сенаторы поддержали закон о возвращении курилок в аэропортах

Совет Федерации одобрил закон о размещении курилок в зданиях аэропортов. Специально оборудованные помещения для курения будут располагаться в транзитных зонах.

Согласно закону, зоны для курения будут огораживаться стенами из непрозрачного материала, пишет РИА «Новости». Комнаты должны быть оснащены системой вентиляции. Такими помещениями смогут воспользоваться транзитные пассажиры, сотрудники аэропорта и авиакомпаний, а также те, кто уже прошел процедуру регистрации на рейс.

Ранее законопроект о возвращении курилок в транзитные зоны аэропортов одобрили в третьем чтении депутаты Госдумы.

Сейчас в России действует запрет на курение в общественных местах. Такую поправку в 2013 году внесли в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Сначала курение запретили в больницах, магазинах и на стадионах, а через год — на территории и в помещениях аэропортов.