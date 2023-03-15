Общество 15 марта 2023, 13:11 Сенаторы одобрили закон о защите добровольцев СВО от фейков и дискредитации Совфед поддержал ужесточение наказания за дискредитацию ВС России и добровольцев СВО РИА «Новости»

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Участники заседания Совета Федерации России поддержали закон об ответственности за дискредитацию добровольцев спецоперации и повышении максимального наказания за высказывания против войск с пяти до семи лет тюрьмы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон об ужесточении ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию действий всех участников спецоперации, Госдума приняла 14 марта. Сенаторы одобрили его на 541-м заседании на следующий день.

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Максимальное наказание по статье 280.3 Уголовного кодекса решили повысить с пяти до семи лет тюрьмы и распространить действие закона на добровольцев.

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Кроме того, Совфед поддержал поправки к закону о фейках. Наказывать по статье 207.3 Уголовного кодекса разрешили не только авторов недостоверной информации об армии, но и о добровольцах. Максимальная санкция составила 15 лет тюрьмы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил правительству учредить общероссийский знак отличия для волонтеров, помогающих военнослужащим в зоне спецоперации, и поощрять им десятки тысяч задействованных в сборе гумпомощи россиян.