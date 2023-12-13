13 декабря 2023, 14:33
Сенаторы одобрили закон о частичном запрете использования смартфонов в школах
Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов школьниками
Совет Федерации провел заседание, на котором одобрил закон об ограничении использования школьниками телефонов во время уроков. Учащиеся смогут воспользоваться смартфонами только в экстренных случаях. Об этом сообщила пресс-служба СФ.
Новые ограничения коснутся всех классов. Исключением для использования телефона на уроке станут внештатные ситуации и случаи, при которых возникает угроза жизни несовершеннолетних или сотрудников школ.
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По словам председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, закон поможет укрепить авторитет педагогов и улучшит дисциплину на уроках.
«[Закон] направлен на повышение авторитета учителя, что особенно актуально в Год педагога и наставника. В правила школьного распорядка будут внесены требования к дисциплине на уроках», — отметила она.
Ранее депутат Олег Смолин заявил, что школьники часто отвлекаются на уроках из-за гаджетов. Учителя поддержали инициативу о частичном запрете смартфонов в школах, потому что их использование негативно влияет на успеваемость учащихся, добавил он.
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