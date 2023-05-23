Общество 23 мая 2023, 10:49 Сенаторы Деньгин и Шейкин предложили распространить «линейную амнистию» на вышки связи

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Сенаторы Вадим Деньгин и Артем Шейкин закончили подготовку поправок к законопроекту о «линейных амнистия», которые предполагают упрощение порядка оформления прав на линии и объекты связи. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно поправкам, операторы смогут претендовать на бесхозные участки. Им нужно будет подать соответствующие документы, чтобы зарегистрировать на них свои права. По мнению сенаторов, подобные меры помогут решить проблему доступность связи в отдаленных районах.

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«Уверен, что поправки в Земельный кодекс помогут решить сразу многие проблемы, возникающие при строительстве новых объектов газоснабжения и связи. Это ускорит процесс газификации и цифровизации в нашей стране, особенно в труднодоступных районах», — подчеркнул Артем Шейкин.

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