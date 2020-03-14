Сенаторам России закрыли границы

Членам Совета Федерации запретили выезд за границу из-за коронавируса. Загранпаспорта сенаторам теперь выдавать будет лично Матвиенко.

Все визиты сенаторов за рубеж запретили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«На Совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время, после того как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась», — сказала Матвиенко.

Прием иностранных делегаций из стран, где «есть серьезные опасения по коронавирусу», также приостановлен. Решение уже довели до сведения комитета Совфеда по международным делам.

Пока что сенаторы смогут выезжать за границу только в экстраординарных, по словам спикера, случаях. Согласование поездок и выдачу загранпаспортов Матвиенко будет проводить лично.

При этом Матвиенко подчеркнула, что никаких оснований для паники нет.