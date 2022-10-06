Сенатор Зленко призвала ужесточить требования к зоомагазинам | 360°

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Сенатор Зленко призвала ужесточить требования к зоомагазинам

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Член Совфеда Елена Зленко предложила изменить требования к местам продажи домашних животных. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

По мнению парламентария, в действующем законодательстве не регулируются правила содержания животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Она заметила, что зачастую животные содержатся с нарушением санитарных норм, без надлежащего ухода и в стесненных условиях.

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«Предлагаемые изменения в федеральный закон направлены на создание гуманных условий для животных в местах торговли, исключающих жестокое обращение с ними», — обратила внимание Зленко.

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