Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней в России

В России заканчивается период нерабочих дней, пока со следующей недели в большинстве регионов России люди планируют вернуться на работу. Но вопрос о том, стоит ли продлевать каникулы, все еще остается открытым. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что еще неделя выходных была бы целесообразной.

Некоторые регионы уже решили, что все-таки продлят нерабочие дни. В Брянской области выходные продлятся до 14 ноября, в Курской и Челябинской областях — до 12 ноября, в Смоленской — до 10 числа, до Томской — до 15-го.

«На федеральном уровне продление „локдауна“ было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».

При этом сенатор добавил, что и сами россияне должны постоянно соблюдать необходимые меры безопасности. В том числе, обязательно носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей. Он также добавил, что в нерабочие дни нужно соблюдать карантин, а не встречаться большими шумными компаниями.

В Москве решили не продлевать режим рабочих дней после 7 ноября. По словам градоначальника Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в российской столице стабилизировалась, и для москвичей целесообразно вернуться к работе с ближайшего понедельника.