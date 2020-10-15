Сенатор высказался об определении понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция»

«Юридическое определение этих понятий нужно для того, чтобы разработать четкие правила для людей», — обратил внимание член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

По его словам, возникает целое море последствий из-за размытости формулировок. Парламентарий обозначил необходимость договориться, чтобы все граждане правильно понимали внедряемые государством правила.