Сенатор высказался об определении понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция»
Сенатор Алексей Александров обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что верхняя палата парламента определит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция».
«Юридическое определение этих понятий нужно для того, чтобы разработать четкие правила для людей», — обратил внимание член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
По его словам, возникает целое море последствий из-за размытости формулировок. Парламентарий обозначил необходимость договориться, чтобы все граждане правильно понимали внедряемые государством правила.