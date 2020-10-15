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    15 октября 2020, 19:52

    Сенатор высказался об определении понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция»

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Александров обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что верхняя палата парламента определит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция».

    «Юридическое определение этих понятий нужно для того, чтобы разработать четкие правила для людей», — обратил внимание член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    По его словам, возникает целое море последствий из-за размытости формулировок. Парламентарий обозначил необходимость договориться, чтобы все граждане правильно понимали внедряемые государством правила.