Сенатор высказался об испытании КНДР новой ракеты

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обсудил с РИА «Новости» сообщение о том, что Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Парламентарий усомнился, что эти ракеты несут угрозу для российской территории.

«Южная Корея, Япония, США — конечно, нервничают из-за этого. Такие вещи нормализации отношений, ситуации не способствуют», — цитирует сенатора «Газета.ru».

По его мнению, нужно отслеживать ситуацию и стремиться к тому, чтобы снова усадить Южную и Северную Корею за стол переговоров при посредничестве РФ, КНР и США.