Сенатор высказался о продлении санкций Евросоюза против Крыма

Член Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT решение Евросоюза продлить санкции против Крыма и Севастополя еще на один год.

«Неприемлемым условием является возвращение Крыма в состав Украины. Они (Европейский союз. — прим. ред.) фактически сами себя в угол загнали и вынуждены штамповать это решение из года в год, которое никакой пользы не приносит», — заметил парламентарий.

По его мнению, всем бы пошло на пользу, если бы Евросоюз занял по Крыму реальную позицию. Цеков добавил, что для жителей полуострова самым главным является то, что Крым признан частью РФ.