Сенатор Варфоломеев прокомментировал идею ограничить работу супермаркетов в выходные

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям, чтобы поддержать фермерские рынки. В разговоре с RT эту идею прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Он отметил, что понимает важность поддержки фермерских хозяйств, однако не считает возможным ограничивать работу магазинов, так как это создаст неудобства для россиян.

«Мне кажется, всем что из разряда „запретить и ограничить“ лучше не пользоваться. Если мы хотим создать условия для развития фермерских рынков, то можно найти другие возможности. Здесь не такая уж принципиальная тема, чтобы обязательно что-то делать. Ведь людям это будет неудобно», — пояснил сенатор.