Сенатор Варфоломеев поддержал предложение считать молодыми семьями родителей до 40 лет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил включить в категорию молодых семей родителей моложе 40 лет, чтобы больше россиян могли получать жилищные субсидии. Это предложение в разговоре с RT поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

«Нужно искать любые возможности в нынешних условиях для того, чтобы облегчить людям получение жилья. Если нужно передвинуть возрастной ценз, то надо на это идти», — сказал сенатор.

Сейчас на компенсацию при приобретении жилья в размере 30% могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет.