Сенатор Варфоломеев поддержал идею увеличить скидки на ЖКХ для многодетных семей

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в разговоре с RT поддержал идею ввести единую систему скидок на ЖКХ для многодетных семей по всей стране. С таким предложением ранее выступил депутат Василий Власов.

Варфоломеев согласился с тем, что это хорошая идея, отметив, что она требует более подробного обсуждения и подсчетов.

«Мы должны создавать максимально комфортны условия для многодетных семей. И это абсолютно правильный подход», — заключил сенатор.