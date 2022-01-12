Сенатор Турчак предложил сделать бесплатным газ для Вечных огней

Инициативу сделать газ для мемориалов Вечного огня в России бесплатным выдвинул вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что порядок их действия не определен четко.

«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение», — процитировало Турчака радио «Говорит Москва».

Он предложил установить нулевой размер платы для Вечных огней изначально. Турчак утверждает, что такой подход согласовывался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Подмосковье реконструировали воинские мемориалы в поселке Пролетарском и на Соборной горе в Серпухове. Планируют изменить и архитектуру памятника Воину-освободителю в том же Серпухове — сейчас пламя Вечного огня оставляет на нем следы, но визуальное восприятие должно быть в итоге сохранено.