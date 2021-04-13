Сенатор Цеков заявил, что закрытие Турции обернется для россиян «большим счастьем и удачей»

Россиянам предложили отдых в Крыму в качестве альтернативы турецким курортам. Сенатор Совета Федерации России от республики Крым Сергей Цеков заявил, что Крым готов принять туристов во время майских праздников, а также в период летних отпусков. По его словам, в Крыму россияне имеют возможность не только качественно отдохнуть, но и поправить здоровье, сообщил «Ридус».

«Я не считаю, что Турция — хороший регион для того, чтобы поправить здоровье и познакомиться с туристическими, культурными мероприятиями. В этой части Крым — уникальный регион: здесь и отдохнуть можно, и многое для себя открыть. Прикоснуться к своей истории, к своим духовным и культурным ценностям, я считаю, для каждого гражданина РФ — это большое счастье и большая удача», — заявил политик.

Он также прокомментировал большой наплыв туристов. Цеков уверен, что места в Крыму хватит на всех. Он посоветовал туристам начинать бронировать билеты уже сейчас. Это поможет санитарно-курортным заведениям в достаточной мере подготовиться к прибытию гостей.

«Не знаю тех, кто сказал бы, что у нас не хватало мест или негде было лечиться. Я знаю, что даже в пиковый сезон у нас были места в учреждениях санаторно-курортных», — добавил сенатор.

Также политик высказался о ситуации с коронавирусом. Цеков считает, что рост заболеваемости будет не выше, чем в других регионах.

«Мы уже по прошлому году знаем, да, у нас был сильный рост заболеваемости летом, но он был в целом по РФ. И закрыться для отдыхающих мы, курортный регион, не можем. Возникают другие проблемы. Все эти учреждения отдыха, туризма теряют заработок, люди теряют работу. Надо открываться. Да, какие-то ограничения есть — сохраняем масочный режим и все, что связано с противодействием эпидемии», — заявил он.

По словам Цекова, туристов не должна пугать сложная ситуация с поставками пресной воды в Крым. Сейчас хороший сезон для создания дополнительных резервов воды в водохранилищах.

«Надо понимать, что самая большая проблема с водой в Симферополе, а это не курортный регион. Есть у меня убежденность в том, что в курортные периоды вода будет круглосуточно. Вот сейчас мы могли бы открыть воду в Ялте, и она была бы круглосуточной, но мы делаем запасы, чтобы как можно больше воды накопить на водохранилищах естественного сбора. Все нормально у нас будет, если одним словом», — подытожил сенатор.

Ранее власти Крыма уже озаботились решением проблемы с поставкой пресной воды в регион. Специалисты отправились на поиски жилы пресной воды в Азовское море. Если поиски завершаться успехом, то воду будут передавать в Северо-Крымский канал.