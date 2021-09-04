Сенатор Цеков предупредил Украину о последствиях отказа от Минских соглашений

Отказ Украины от соблюдения Минских соглашений приведет к серьезным проблемам, заявил член Совфеда Сергей Цеков в ответ на заявления о том, что Киев «снялся с крючка» этих договоренностей. По мнению сенатора, в данном случае в роли провокаторов выступают власти США, но им стоит помнить, что не они решают судьбу соглашений, принятых в Минске.

Цеков обратил внимание, что такая позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это и позволило советнику главы офиса украинского лидера Алексею Арестовичу делать такие громкие заявления.

«Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений», — подчеркнул сенатор в комментарии Lenta.ru.

Цеков отметил, что по мнению США и Украины, ответственность за конфликт в Донбассе лежит только на России, потому Минские соглашения не имеют никакой силы. Но Киеву стоит осознать, что отказ от соблюдения этого документа обернется серьезными проблемами, и если это произойдет, Украина в будущем очень сильно пожалеет.

Он также посоветовал Украине посмотреть на Афганистан и другие страны, которые показали, что вмешательство американской стороны заканчивается «страданиями» народа. Хотя, по мнению сенатора, на Украине это и так уже произошло.

По словам Цекова, США ведут себя как провокаторы, которые своими действиями только разжигают конфликт в регионе. А украинское правительство не предоставляют особый статус Донбассу и не меняет соответствующим образом конституцию, хотя это является главным на пути деэскалации в регионе, заключил он.