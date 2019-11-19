Сенатор Цеков оценил условия продажи украинских сельхозземель
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT слова уполномоченного лидера Незалежной по земельным вопросам Романа Лещенко о том, что россияне ни при каких обстоятельствах не будут покупать у Украины сельхозземли.
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По мнению парламентария, это решение не вписывается ни в какие рамки демократической и цивилизованной страны, которая живет по европейским стандартам. Цеков напомнил, что на Украине те или иные ограничения для иностранцев вводятся прежде всего для россиян. По его словам, сейчас в Незалежной идет жесткая дискуссия об открытии рынка земель, поэтому сложно предположить, чем все это закончится.
«Всегда надо сопоставлять все с действиями нынешнего киевского руководства. Но подобная русофобская политика разрушительна в первую очередь для самой Украины», — констатировал член Комитета Совфеда по международным делам.