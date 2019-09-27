Украина назвала СНГ «клубом неудачников» Подробнее

Сенатор выразил уверенность, что Украина всегда будет частью русского мира за счет общих корней, традиций, семейных и культурных ценностей. По словам Цекова, была надежда, что с избранием Владимира Зеленского к украинскому правительству вернется разум.

Однако киевское руководство идет дорогой, протоптанной бывшим лидером Петром Порошенко, и продолжает ввергать страну в очередные проблемы.

«Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира», — заметил парламентарий.