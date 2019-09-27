Сенатор Цеков: основная причина проблем Украины — в попытке оторваться от русского мира
Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT слова украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы о том, что Незалежной необходимо перестать быть частью «русского мира».
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Сенатор выразил уверенность, что Украина всегда будет частью русского мира за счет общих корней, традиций, семейных и культурных ценностей. По словам Цекова, была надежда, что с избранием Владимира Зеленского к украинскому правительству вернется разум.
Однако киевское руководство идет дорогой, протоптанной бывшим лидером Петром Порошенко, и продолжает ввергать страну в очередные проблемы.
«Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира», — заметил парламентарий.