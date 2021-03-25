Сенатор Цеков объяснил, когда будет решена проблема с водоснабжением в Крыму

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил, что проблему с бесперебойным водоснабжением полуострова получится решить примерно за два-три года, написало ИА НСН.

Согласно предварительным подсчетам, перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу нанесло экономике Крыма и всей стране ущерб в 1,5 триллиона рублей. Как считает Цеков, эти цифры должны быть озвучены мировому сообществу.

«Надо вести подсчет ущерба. Не в ближайшем, так в отдаленном будущем. О том, что водная блокада нанесла Крыму очень серьезный урон, должно знать мировое сообщество. Оно, правда, не очень хочет слышать о проблемах в Крыму, пытается переложить их полностью на Россию», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, наша страна и так делает многое для развития Крыма. Цеков добавил, что американцы прощают Украине неоднозначные методы «борьбы с неугодными территориями и людьми».

Накануне правительство РФ выделило более 3,2 миллиарда рублей на меры по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя.