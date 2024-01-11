Общество 11 января 2024, 19:23 Сенатор Цеков назвал «никчемным» заявление Эстонии об ударах по России Сенатор Цеков призвал президента Эстонии следить за языком после слов о России Unsplash

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Президент Эстонии Алар Карис, выступивший против ограничений на удары западным оружием по России, должен следить за языком. Об этом РИА «Новости» заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Карис высказался по поводу атак на российскую территорию во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России», — сказал Цеков.

По его мнению, Карис ничего не представляет в собственной стране, а за границей его вообще почти не знают, «вот моська и лает». Подобные высказывания президента могут привести к тому, что он втянет НАТО в конфликт с Россией, а Эстония столкнется с ударами по своей территории, предупредил Цеков.

Зеленский посетил Эстонию сегодня, 11 января. Там он встретился с премьером и спикером парламента.