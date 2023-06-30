Общество 30 июня 2023, 17:28 Сенатор Святенко оценила потенциал волонтерского движения в Москве Святенко: потенциал волонтерского движения Москвы вырастет за счет обучения добровольцев Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр «Волонтеры Москвы» расширит потенциал добровольческого движения, заявила Агентству городских новостей «Москва» сенатор Инна Святенко.

Потенциал волонтерского движения велик, и при должной поддержке еще больше людей смогут участвовать в общественно важных проектах, привнести в волонтерское движение свои идеи и планы. Инна Святенко Сенатор

По мнению парламентария, волонтерство должно быть доступным для каждого человека без ограничений. Она добавила, что открытие центров «Доброе место» в разных округах Москвы и работа специализированных площадок, таких как центр развития компетенций, сыграли важную роль в этом процессе.

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Святенко перечислила важные для волонтера качества, такие как быть лидером, уметь убеждать, обучать и направлять других.

По ее словам, в Москве уже появилось большое сообщество обученных тренеров, которые прошли свыше 70 образовательных программ и обучили более 10 тысяч человек.

Ранее Мособлдума приняла закон о страховании жизни и здоровья волонтеров.