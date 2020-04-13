Сенатор Святенко объяснила, почему только волонтерам разрешено помогать людям в самоизоляции

«Меры предосторожности, которые осуществляют волонтеры, никто из родственников не будет соблюдать», — выразила уверенность глава Комитета Совфеда по социальной политике.

Она усомнилась, что все родственники будут дезинфицировать руки и надевать специальные костюмы. Таким образом, в самоизоляции не будет никакого смысла.

Что касается посещений больных родственников, которые лежат в больнице, то у них, по словам парламентария, есть все необходимое.

«Всего в больницах хватает, врачи следят, выполняют все меры по нераспространению инфекции», — заверила Святенко.