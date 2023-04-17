17 апреля 2023, 13:19
Сенатор Святенко объяснила отказ от публикации деклараций сенаторов
Сенатор Святенко о декларациях: мы все делаем в рамках федерального законодательства
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в разговоре с изданием Lenta.ru объяснила решение Совфеда отказаться от публикации деклараций сенаторов.
По ее словам, это связано с изменением федерального законодательства.
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«Мы все делаем в срок и четко, тоже в рамках федерального законодательства. До 1 апреля все декларации и у всех депутатов, и у всех сенаторов сданы», — сообщила Святенко.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что Госдума и Совфед перестанут публиковать сведения о доходах депутатов и сенаторов и их семей.
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