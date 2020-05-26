Сенатор Святенко: нуждающиеся семьи могут получить выплаты за ребенка 16-18 лет

«Меры социальной поддержки семей готовились постепенно. Первая касалась детей до трех лет, дальше ее распространили на детей от трех до 16 лет. В случае, если семья признана малоимущей или в семье родители лишились работы и находятся на бирже труда как безработные, то тогда выплаты распространяются и на детей до 18 лет. Но социальная помощь до 18 лет не для всех, а только для тех семей, которые признаны нуждающимися. Но говорить, что нет вообще никаких мер поддержки для детей от 16 лет, — неправильно», — пояснила Святенко.

По словам сенатора, в настоящее время меры поддержки действуют лишь для некоторых семей. Выплата рассчитана на малоимущие семьи и родителей, которые официально потеряли работу из-за пандемии.

«Есть родители, которых уволили, но они официально не признаны безработными. А есть те, кто и до нового года не работал, а сейчас пытается встать на биржу труда. И вот у них, к сожалению, нет возможности получать пособие, но они его получают как признанные малоимущими, тут целый ряд льготных категорий. Но опять же, семьи должны быть признаны малоимущими официально и на биржу труда могут встать только те, кто потерял работу, отработав в этом году не менее 60 календарных дней», —резюмировала Святенко.