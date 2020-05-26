    26 мая 2020, 10:50

    Сенатор Святенко: нуждающиеся семьи могут получить выплаты за ребенка 16-18 лет

    Ольга Ситникова

    Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что безработные родители и малоимущие семьи могут рассчитывать на выплату за ребенка от 16 до 18 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Меры социальной поддержки семей готовились постепенно. Первая касалась детей до трех лет, дальше ее распространили на детей от трех до 16 лет. В случае, если семья признана малоимущей или в семье родители лишились работы и находятся на бирже труда как безработные, то тогда выплаты распространяются и на детей до 18 лет. Но социальная помощь до 18 лет не для всех, а только для тех семей, которые признаны нуждающимися. Но говорить, что нет вообще никаких мер поддержки для детей от 16 лет, — неправильно», — пояснила Святенко.

    По словам сенатора, в настоящее время меры поддержки действуют лишь для некоторых семей. Выплата рассчитана на малоимущие семьи и родителей, которые официально потеряли работу из-за пандемии.

    «Есть родители, которых уволили, но они официально не признаны безработными. А есть те, кто и до нового года не работал, а сейчас пытается встать на биржу труда. И вот у них, к сожалению, нет возможности получать пособие, но они его получают как признанные малоимущими, тут целый ряд льготных категорий. Но опять же, семьи должны быть признаны малоимущими официально и на биржу труда могут встать только те, кто потерял работу, отработав в этом году не менее 60 календарных дней», —резюмировала Святенко.