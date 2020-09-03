Сенатор Совфеда высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России
«Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей», — заявил он РИА «Новости».
Варфоломеев считает, что подобные изменения приведут к снижению экономического роста. Это может сказаться на доходах людей.
Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян поддержали возможное введение четырехдневной недели и трех выходных. При этом газета ссылается на результаты исследования сервиса по поиску работы.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой идеи сделать 3 сентября выходным днем. Такое предложение выдвинули поклонники Михаила Шуфутинского, который исполняет одноименную песню. По словам Пригожина, все жители России и так достаточно отдыхали во время ограничительных мер по коронавирусу. Лично он хочет сейчас как можно больше работать.