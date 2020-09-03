Сенатор Совфеда высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России

Споры о необходимости ввести в России четырехдневную рабочую неделю ведутся уже не первый год. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев считает, что сначала нужно сделать серьезные экономические расчеты.

«Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей», — заявил он РИА «Новости».

Варфоломеев считает, что подобные изменения приведут к снижению экономического роста. Это может сказаться на доходах людей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян поддержали возможное введение четырехдневной недели и трех выходных. При этом газета ссылается на результаты исследования сервиса по поиску работы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой идеи сделать 3 сентября выходным днем. Такое предложение выдвинули поклонники Михаила Шуфутинского, который исполняет одноименную песню. По словам Пригожина, все жители России и так достаточно отдыхали во время ограничительных мер по коронавирусу. Лично он хочет сейчас как можно больше работать.