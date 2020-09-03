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    03 сентября 2020, 14:14

    Сенатор Совфеда высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России

    Наза Салех Захи

    Споры о необходимости ввести в России четырехдневную рабочую неделю ведутся уже не первый год. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев считает, что сначала нужно сделать серьезные экономические расчеты.
    Сенатор Совфеда высказался о введении четырехдневной рабочей недели в России

    «Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей», — заявил он РИА «Новости».

    Варфоломеев считает, что подобные изменения приведут к снижению экономического роста. Это может сказаться на доходах людей.

    Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян поддержали возможное введение четырехдневной недели и трех выходных. При этом газета ссылается на результаты исследования сервиса по поиску работы.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой идеи сделать 3 сентября выходным днем. Такое предложение выдвинули поклонники Михаила Шуфутинского, который исполняет одноименную песню. По словам Пригожина, все жители России и так достаточно отдыхали во время ограничительных мер по коронавирусу. Лично он хочет сейчас как можно больше работать.

    Новости SMI.FM