Общество 13 декабря 2023, 17:19 Сенатор Скаковская одобрила идею выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям

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Российские депутаты предложили выдавать многодетным семьям Пушкинскую карту. Идею прокомментировала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, сообщила «Парламентская газета».

Сенатор положительно оценила инициативу. Такие меры позволят семьям обзавестись традициями, например, совместного посещения театров, считает Скаковская.

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Она также отметила, что за несколько лет существования программа культурного просвещения доказала свою эффективность, добавил RT.