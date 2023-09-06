Общество 06 сентября 2023, 17:32 Сенатор Шейкин предложил создать единый реестр всех пользователей электросамокатов для их идентификации

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В России необходимо создать единый реестр с идентификацией всех пользователей электросамокатов для отслеживания нарушений. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Артем Шейкин в беседе с «Парламентской газетой».

По словам сенатора, также для обеспечения безопасности движения все самокаты следует оснастить системой передачи данных о местонахождении и скорости. Благодаря данным, которые будут передаваться соответствующие центры, удастся контролировать исполнение требований ПДД.

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Отмечается, что соответствующий законопроект могут внести в Госдуму уже этой осенью.