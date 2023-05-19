Общество 19 мая 2023, 11:21 Сенатор Шейкин предложил помочь регионам в создании реестров такси

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Совет Госдумы решил пока отложить рассмотрение законопроекта о введении штрафов в отношении агрегаторов, которые работают с водителями, не имеющими разрешения на извоз. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Проблема заключается в том, что регионы еще не подготовили реестры, в которых будут отображаться данные о заказах, водителях и автомобилях. Эти базы должны сделать работу такси прозрачнее и безопаснее. Но регионам не хватает финансирования, поэтому им нужно помочь.

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«Кроме того, необходимо подключить к работе специалистов, которые могут предложить варианты удешевления разработки и внедрения этих систем, а затем будут обеспечивать их стабильное и бесперебойное функционирование», — сказал руководитель секции «Цифровая трансформация транспорта» Совета по цифровой экономике при Совфеде Артем Шейкин.

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