Общество 15 июня 2023, 15:57 Сенатор Шейкин предложил оснащать все российские беспилотники системой ГЛОНАСС

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Проблема контроля беспилотников очень остро назрела в России в связи с последними событиями, поэтому член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил оснастить их системой ГЛОНАСС для более удобной и простой идентификации. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сенатор отметил, что крайне важно для обеспечения безопасности уметь вычислять чужие беспилотники, чтобы была возможность их оперативно обезвредить. Таким образом, и назрел вопрос о внедрении системы ГЛОНАСС. По мнению Шейкина, этот шаг позволи решить поставленную задачу. Кроме того, нужно решать вопросы с БПЛА вместе с Минпромторгом.

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«Мною был направлен запрос в Минпромторг с предложением уточнить критерии включения БПЛА в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Четкое знание критериев внесения в реестр и исключения из него позволит производителям такой техники строить планы и стабильно развиваться, сделает отрасль привлекательной для инвесторов», — подчеркнул сенатор.

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