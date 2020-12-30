Сенатор счел самовнушением угрозы украинских властей сделать тему Крыма «адской»

По мнению парламентария, такие заявления со стороны украинских политиков являются не более чем самовнушением того, что они на что-то способны.

«А по факту они останутся у разбитого корыта», — цитирует члена Комитета Совфеда по международным делам «Газета.ru».

Цеков добавил, что подобными заявлениями киевские власти разрушают страну и никак не могут понять, что хорошие и добрые отношения с Россией являются для Украины самым главным.