Сенатор счел противоречивым призыв Франции не признавать вакцины из РФ и Китая

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обсудил с RT слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что странам Евросоюза не следует признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

По мнению сенатора, слова Бона противоречат интересам самих французов и других государств ЕС.

«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности», — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что вакцины должны быть доступны всему международному сообществу в том случае, если они подтвердили свою действенность и у людей есть потребность в подобных препаратах.

Парламентарий объяснили затягивание вопроса с их сертификацией политическими причинами. Косачев напомнил о готовности России поставлять вакцину за границу в необходимых количествах

«Тем самым мы продемонстрировали абсолютную открытость к международному сотрудничеству в этой сфере без каких бы то ни было ограничений, без каких бы то ни было границ и иных препятствий политического характера», — обозначил член Совфеда.