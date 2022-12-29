29 декабря 2022, 14:29
Сенатор Рукавишникова предложила упростить механизм инструктажа работников по технике безопасности
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова предложила упростить механизм инструктажа работников предприятия по технике безопасности и охране труда. Об этом написала «Парламентская газета».
Авторами документа, помимо Рукавишниковой, стали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Максим Топилин.
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По словам Рукавишниковой, после дистанционного инструктажа работник обязан лично подписать бумажные документы, подтверждающие прохождение такого инструктажа. Действующая норма, на ее взгляд, сдерживает развитие отечественных организаций, в том числе в IT-сфере.
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Сейчас прохождение инструктажа по охране труда возможно лишь в оффлайн-формате.
Законы
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