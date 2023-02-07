Общество 07 февраля 2023, 12:10 Сенатор Рукавишникова предложила продавать лекарства, влияющие на психику, только по рецепту

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Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением продавать психоактивные препараты только по рецепту. Об этом написала «Парламентская газета».

По ее словам, свободная продажа таких лекарств может спровоцировать лекарственную наркоманию и другие тяжелые последствия.

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В своем обращении сенатор также отметила, что в связи с постоянным расширением спектра психоактивных препаратов перечень лекарств, которые продаются по рецепту, требует постоянного обновления.

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